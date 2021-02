Covid: in Brianza contagi dimezzati rispetto a ieri. Venerdì i tamponi positivi erano stati oltre 400 ma più di 200 erano riferiti ai giorni precedenti.

Ieri il boom di casi che aveva fatto temere di avere imboccato una brutta china, ma più della metà dei contagi, si è saputo poi, erano riferiti a tamponi eseguiti nei giorni precedenti.

Oggi, sabato 20 febbraio 2021, i numeri sono più in linea con quelli dei giorni precedenti anche se ci sono alcune situazioni, come quella di Agrate, che non lasciano tranquilli.

A Monza e Brianza oggi si sono contati 206 nuovi positivi, contro i 462 di ieri. Il totale da inizio pandemia sale dunque a 54.951 positivi al Covid-19, dato nel quale, ricordiamo, sono compresi gli attuali positivi, i deceduti e i guariti. Nella nostra Provincia sinora si sono contati 1.988 morti.

Così nelle altre Province lombarde: 815 a Milano, 766 a Brescia, 238 a Varese, 229 a Como, 186 a Bergamo, 146 a Pavia, 114 a Lecco, 109 a Mantova, 50 a Lodi, 46 a Cremona e 39 a Sondrio.

In Lombardia più ricoveri in Terapia intensiva

In Lombardia oggi si sono contati altri 37 decessi. Con 32.132 tamponi effettuati, sono 3.019 i nuovi casi positivi, con il rapporto di positività che cala al 6,86% (ieri 7.1%). Aumentano i ricoverati nelle terapie intensive (+9, per 382 in totale) mentre diminuiscono negli altri reparti (-11, per 3.722 in totale).

In Italia dati migliori, il tasso è in calo

In Italia le cose rispetto a ieri vanno meglio, almeno questo dicono i numeri. Scende l’indice di positività – ieri era al 5,2%, oggi è al 4,9% – e cala il numero dei decessi. Le vittime sono state 251, ieri 353. Sono 14.931 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 15.479.

Alla data odierna sono 2.063 le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per il Covid-19, + 4 rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati 137. Nei reparti ordinari sono ricoverate ora 17.725 persone, – 106 rispetto a ieri.