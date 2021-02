Dopo la chiusura della primaria di Agrate tampone per gli studenti di 16 classi

Dopo la chiusura della primaria di Agrate, 16 classi su 21 sottoposte a screening. Tutti i tamponi verranno effettuati tra oggi e domani, sabato 20 febbraio.

Dopo la decisione di chiudere la scuola primaria di via Battisti ad Agrate Brianza a causa dei troppo contagi, sono cominciati già questa mattina gli screening sui bambini dell’elementare disposti da Ats. In totale entro domani saranno sottoposti a tampone gli studenti di 16 classi sulle 21 totali dell’Istituto che conta circa 470 allievi.

La decisione di sospendere le lezioni in presenza per gli studenti della primaria di via Battisti era arrivata ieri sera da parte di Ats che ha comunicato alla dirigente scolastica Maria Giordano e al sindaco Simone Sironi. Il provvedimento è valido da oggi venerdì 19 febbraio fino a giovedì 25 compreso.

“Come sapete in queste ultime settimane abbiamo purtroppo riscontrato nel nostro Comune un aumento significativo di persone positive al Covid-19 – aveva spiegato ieri sera il sindaco Sironi dopo aver appreso del provvedimento di Ats – e alcune classi delle nostre scuole sono state messe in quarantena. Nei giorni scorsi Ats ha avviato, sui bambini di queste classi, uno screening in seguito al quale ha riscontrato una situazione da monitorare con particolare attenzione e prudenza”. “Sono momenti non facili – aveva aggiunto il primo cittadino – cerchiamo di aiutarci mantenendo un atteggiamento responsabile e collaborativo”.

Da lunedì la Dad

Da lunedì prossimo fino a giovedì le lezioni proseguiranno quindi con la didattica a distanza in attesa di eventuali nuove comunicazioni da parte di Ats.