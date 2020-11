Per il Covid dimezzata la Polizia locale di Seregno. Fra contagi e isolamento fiduciario la metà del personale non è in servizio: il comandante ammette la difficoltà nella copertura dei servizi.

Il Covid dimezza la Polizia locale

Fra contagi e isolamenti fiduciari la metà del personale della Polizia locale di Seregno è fuori servizio. Lo ha riferito il comandante, Maurizio Zorzetto, che ammette la difficoltà nella copertura dei servizi. Alle attività ordinarie degli agenti si aggiungono i controlli delle attività commerciali e della circolazione stradale per verificare il rispetto delle normative statali e delle ordinanze regionali contro la diffusione del contagio da coronavirus. “Ad aprile il Comando era rimasto pressoché integro e molte attività produttive, oltre alla scuola, erano chiuse. Invece in questo lockdown buona parte delle attività è rimasta in esercizio e i controlli sono numerosi”.

“Tutti indossano le mascherine”

Il comandante ha confermato che la quasi totalità dei cittadini è disciplinata e indossa regolarmente la mascherina e nelle ore serali la città è pressoché deserta, anche per la chiusura di bar e ristoranti. Più complesso risulta il controllo dei locali pubblici, “anche perché le normative sono di difficile interpretazione ed è una giungla. Poi negli ultimi giorni tutti sono diventati sportivi e podisti, pur di uscire di casa e raggiungere in auto il parco della Porada”.

“Gli anziani sono i più indisciplinati”

Secondo Maurizio Zorzetto “i più indisciplinati sono gli anziani, perché a casa non ci vogliono proprio restare”. Per questo nei giorni scorsi è stato chiuso il chiosco nel parco della Porada dopo i numerosi interventi degli agenti a fronte degli assembramenti. Verrà rafforzata l’aliquota operativa su strada della Polizia locale per intensificare i controlli sul territorio.

