Norme anti-Covid e alcolici, quindici multe nella movida

Nella movida quindici multe della Polizia locale nel centro di Seregno. Sabato sera intensificati i controlli effettuati da due pattuglie, coordinate dal comandante Maurizio Zorzetto. Gli agenti sono stati impegnati, in particolare, a controllare il rispetto delle normative anti-Covid e la corretta applicazione della normativa sulla somministrazione di bevande alcoliche da parte dei gestori dei bar.

Nel corso della serata numerose le persone controllate. Tra le 19 e la mezzanotte e mezza una dozzina di chiamate alla Centrale operativa del Comando di Polizia locale, undici delle quali relative a episodi in corso nelle vie centrali di Seregno: in particolare schiamazzi e mancato utilizzo delle mascherine, ma anche un tafferuglio che tuttavia si è rivelato meno preoccupante di quanto era apparso.

Da qualche mese si è intensificata, soprattutto nella serata del sabato, la presenza di giovanissimi e adolescenti per le vie del centro. Una presenza rumorosa e talvolta senza rispettare le normative per contenere l’epidemia da coronavirus, che l’Amministrazione comunale ha chiesto alla Polizia Locale di monitorare con grande attenzione.

“Le serate del venerdì e del sabato presentano un centro cittadino sempre più affollato di giovani e giovanissimi – il commento dell’assessore alla Sicurezza, William Viganò – Occorre perseguire un equilibrio, in vero molto delicato, tra le esigenze dei residenti che devono poter vivere tranquilli in casa propria, quelle delle persone che vogliono passeggiare in tranquillità e quelle dei ragazzi. Come Amministrazione abbiamo chiesto alla Polizia Locale uno sforzo straordinario di presidio: ringrazio tutti gli agenti e il comandante Zorzetto per la determinazione con cui stanno perseguendo questo obiettivo. Ovviamente il presidio di sabato scorso non sarà un evento isolato”.

