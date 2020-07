Covid: smontate altre quattro tende per il pre-triage all’Ospedale di Vimercate

Continuano ad arrivare buone notizie dal fronte sanitario brianzolo. In particolare dall’ospedale di Vimercate, dove proprio in questi giorni sono state smontate altre quattro tende per il pre-triage.

Tende smontate

Era il 4 marzo scorso. In piena emergenza coronavirus, all’ospedale di Vimercate venivano allestite le tende per il triage, sia all’interno del Pronto soccorso che all’esterno, per facilitare le operazioni di ingresso dei pazienti positivi al Covid e non solo.

Finalmente, dopo oltre tre mesi, sabato 20 giugno i volontari di Avps Vimercate hanno provveduto a smontare le prime strutture, mentre proprio in questi giorni i volontari della Protezione civile della Provincia di Monza e Brianza stanno procedendo allo smantellamento di altre quattro tende. Che nelle settimane più critiche dell’emergenza erano state allestite davanti al pronto soccorso dell’ospedale per il pretriage.

Luce in fondo al tunnel

Un nuovo e benaugurante segnale che l’emergenza coronavirus, piano piano, si sta ridimensionando. Anche se non è ancora giunto il momento di abbassare la guardia.

“Dopo mesi intensi di lavoro sul territorio per dare supporto ai Comuni, ai cittadini e agli ospedali oggi i nostri volontari di Protezione civile sono impegnati in una missione che ci fa avvicinare alla “normalita” – spiegano i referenti della Provincia – Un segnale positivo che l’emergenza sta rientrando anche se dobbiamo mantenere alta l’attenzione. Grazie ancora ai nostri volontari sempre presenti con il cuore”.

