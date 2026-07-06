Croce Bianca in lutto per il suo primo comandante

La sezione di Cesano Maderno della Croce Bianca Milano piange Girolamo Dassisti, il suo primo comandante. Aveva 87 anni.

Cittadino benemerito dal 2004, Girolamo Dassisti è stato nella sezione cittadina della Croce Bianca, che aveva cofondato nel 1974, per quarant’anni.

“Comandante di sezione per molti anni e membro della Giunta generale, Girolamo ha dedicato la sua vita al servizio degli altri con schiettezza, passione e instancabile impegno – il commosso messaggio del presidente Paolo Santambrogio e della grande famiglia della Croce Bianca di Cesano Maderno – Uomo diretto e autentico, ha saputo coinvolgere e motivare generazioni di volontari attorno agli ideali dell’Associazione, trasformando l’impegno civile in gesti concreti di aiuto verso chi era nel bisogno. La sua attenzione e la sua cura per la comunità non sono mai venute meno e hanno continuato a ispirarci fino ai giorni nostri. Porteremo con noi il suo esempio, la sua integrità e la sua voce franca che ci ricordano cosa significhi servire il prossimo con cuore e coraggio”.