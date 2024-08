E' morta Lucia Fiorella, cittadina benemerita di Cesano Maderno. Aveva 86 anni. I funerali domani, lunedì 5 agosto, nella chiesa di Santo Stefano.

Moglie di Girolamo Dassisti, cittadino benemerito dal 2004, nel 2021 era stata insignita dello stesso riconoscimento. Un attestato per i tanti anni di generoso servizio nella parrocchia di Santo Stefano, come catechista ed educatrice all'oratorio Don Bosco. Impegno con cui ha saputo rendere vivo e tangibile il messaggio cristiano. Così nella motivazione della civica benemerenza assegnata dall'Amministrazione comunale: "Il suo lungo volontariato ha avuto un risvolto sociale importante, contribuendo a far crescere una comunità coesa, solidale, capace di autentica vicinanza e amore per il prossimo".

Le esequie saranno celebrate alle 15 di domani, lunedì 5 agosto, nella parrocchiale di Santo Stefano. La famiglia ha chiesto a chi è intenzionato a partecipare alla funzione di non inviare fiori ma devolvere offerte all'oratorio Don Bosco di Cesano Maderno per cui si era tanto spesa.