Crolla la recinzione del campo da calcio di via Monte Rosa

Il nubifragio, accompagnato da vento e grandine, che si è abbattuto oggi, lunedì 24 luglio 2023, ha colpito duramente Arcore, soprattutto quel corridoio di territorio che comprende la frazione La Cà e fino al centro città.

Una vera e propria «tempesta perfetta», che ha flagellato anche il Vimercatese. La recinzione del campo sportivo di via Monte Rosa è caduta sotto i colpi del forte vento, quasi sbriciolata lungo la ciclopedonale che si collega con la vicina area feste.

La conta dei danni

Tegole scoperchiate, alberi abbattuti e viabilità in tilt in molte zone di Arcore. Nella frazione La Cà, in alcune villete private, il forte vento ha scaraventato nei vialetti privati decine di tegole che si sono staccate dai tetti.

Alberi crollati anche in vai Beretta e all'interno della scuola dell'infanzia. Arbusti crollati anche in via Carso.