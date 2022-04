Dramma sfiorato

Via Garibaldi è stata chiusa per sicurezza: miracolosamente nessuno è rimasto ferito nell'incidente

Crolla un balcone: attimi di paura a Bernareggio. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente avvenuto in via Garibaldi, ma l'intera strada è stata interdetta per motivi di sicurezza.

Crolla un balcone: attimi di paura a Bernareggio

L'allarme è scattato nella giornata di ieri pomeriggio, martedì 5 aprile, quando un balcone posto all'ultimo piano di una palazzina di via Garibaldi ha ceduto all'improvviso schiantandosi a terra. Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi e ai Vigili del fuoco, anche se miracolosamente nessuno è rimasto ferito nel crollo. Lo scorso anno l'immobile incriminato era rimasto vittima di un incendio e da allora l'abitazione era stata dichiarata inagibile e dunque risultava disabitata.

Chiusura a tempo indeterminato

L'Amministrazione comunale ha immediatamente predisposto la chiusura di via Garibaldi nel tratto tra l'incrocio con via XX Settembre e il civico 23. Vietato dunque l'accesso ai veicoli, ma non ai pedoni, anche se è richiesta comunque la massima attenzione per via della presenza di calcinacci. La strada riaprirà al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell'area.