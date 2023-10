Crolla una parte del tetto, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco a San Carlo di Desio. I calcinacci sono crollati in strada. I residenti hanno allertato i pompieri per la messa in sicurezza.

Crollo a San Carlo di Desio, intervengono i pompieri

E' successo in una corte di via Pasubio, una traversa di via Trincea delle Frasche, nel quartiere di San Carlo, a Desio. Probabilmente la pioggia di questi giorni ha contribuito al distaccamento dei calcinacci, che sono finiti lungo la via. E' crollata anche una parte del tetto. I residenti hanno perciò richiesto l'intervento dei pompieri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Area transennata

I Vigili del Fuoco si sono portati sul posto con più mezzi, tra cui l'autoscala per mettere in sicurezza l'area e fare le verifiche necessarie a scongiurare il pericolo per chi si trovasse a transitare nelle vicinanze. La zona è stata successivamente transennata. Anche a Carate i pompieri sono intervenuti per la caduta di calcinacci in strada.