Da due settimane nessun nuovo contagio ad Agrate

Buone notizie ad Agrate. Da circa due settimane, come comunicato dal sindaco Simone Sironi, la situazione rispetto al contagio è in continuo miglioramento. Non si registra infatti nessuna nuova positività al virus e sono ormai davvero poche le persone in quarantena in attesa del risultato del secondo tampone per essere dichiarate guarite.

I centri estivi

In queste settimane di progressivo e costante miglioramento l’Amministrazione comunale ha inoltre lavorato ad un’offerta relativa al centri estivi che coinvolgerà i bambini e i ragazzi.

“Attraverso la collaborazione con diverse realtà educative agratesi, che ringrazio personalmente per l’impegno e le energie messe in campo in tempi così rapidi e con indicazioni molto rigorose da seguire – ha sapere il primo cittadino Sironi – abbiamo pensato a centri estivi per tutte le età, dai 3 ai 17 anni. Svago e socializzazione saranno assicurati ad alcune centinaia di bambini e ragazzi agratesi, nel rispetto massimo delle normative sulla sicurezza”.

Qui potete trovare un riepilogo

“Abbiamo fatto una precisa scelta di investimento di risorse per garantire un tempo estivo di qualità ai nostri ragazzi – ha aggiunto il sindaco – con la speranza che possano finalmente vivere, dopo mesi così duri lontani dagli amici, giornate di gioco, divertimento e crescita. Oltre al grande e tempestivo lavoro del personale dell’ Ufficio Scuola e dell’Assessore alla PI, abbiamo previsto un impegno di spesa di circa 100 mila euro in più rispetto agli scorsi anni suddivisi ra servizi e contributi agli Enti coinvolti. Quest’anno i costi di gestione sono molto più alti, per via del rispetto di tutte le misure di sicurezza e per la necessità di un numero di educatori più alto.

Alle famiglie viene richiesto un contributo, che varia a seconda della proposta scelta, ma che non è variato sensibilmente rispetto agli anni precedenti. C’è anche da tener presente che nel Decreto Bilancio è prevista la possibilità di richiedere il “bonus baby sitting” che può essere usato anche per l’iscrizione ai centri estivi. La richiesta è da inviare per via telematica a questo link, dove si trovano anche tutte le informazioni”.

Aperte le iscrizioni

Sono dunque aperte le iscrizioni per i centri estivi che elenchiamo di seguito:

centri estivi infanzia (iscrizioni entro 18/6)

centro estivo Sulè (iscrizioni entro 15/6)

centro estivo Giocasport (preiscrizioni entro 16/6)

oratorio estivo “Summerlife” (preiscrizioni entro 16/6)

“Penso che l’investimento che stiamo facendo sia uno tra i più importanti: lo facciamo per loro, per i nostri ragazzi, il nostro presente e il nostro futuro – ha spiegato Sironi. Mi rivolgo a voi, bambini e ragazzi: buona estate! divertitevi e recuperate tutto il tempo all’aria aperta e con i vostri amici che non avete potuto vivere negli scorsi mesi. Verrò a trovarvi e a vivere qualche momento con voi. Voglio proprio vedere i vostri sorrisi, le vostre corse, i vostri giochi, sentire i vostri schiamazzi e le vostre musiche. Voglio poter finalmente dire: che bello….la vita della nostra comunità ricomincia da qui!”

La nuova ordinanza

Da oggi, lunedì 15 giugno, entrano in vigore il nuovo decreto del Governo (11/6) e l’ordinanza di Regione Lombardia (12/6).

“In Lombardia abbiamo ancora l’obbligo di indossare la mascherina quando siamo fuori casa ma ci sono tante cose belle che possiamo tornare a fare – conclude il sindaco di Agrate-: per esempio andare al cinema e a teatro (a proposito, da sabato 20 riparte la programmazione del Cinema Nuovo di Omate), utilizzare, sempre nel rispetto di alcune regole, le aree attrezzate dei nostri parchi e le aree giochi per i nostri bambini e bambine. Queste ultime saranno riaperte nei primi giorni di questa settimana garantendo una sanificazione e pulizia adeguata.”

