Dà fuoco all'appartamento, condominio evacuato

Ha dato fuoco all'appartamento in cui vive con la famiglia rischiando di fare una strage.

Decine di persone in strada

Sono decine le persone evacuate da un condominio di Villasanta, in via Buozzi, nel quartiere San Fiorano, che ospita le case comunali.

L'allarme è scattato attorno all'ora di pranzo di oggi, sabato 28 ottobre 2023. A compiere il folle gesto sarebbe stato lo stesso uomo che lunedì scorso, 23 ottobre, si era barricato in casa con i famigliari minacciando di farla finita.

Un uomo ha dato fuoco al suo appartamento

L'uomo ha perso nuovamente la testa e ha appiccato il fuoco all'appartamento all'ultimo piano. Non è chiaro se in quel momento fosse solo in casa o con lui ci fossero i famigliari.

Momenti di panico

In pochi istanti si è scatenato il panico. Gli altri residenti del palazzo sono riusciti comunque a guadagnare l'uscita e a dare l'allarme. Sul posto in pochi minuti si sono portate tre autopompe dei Vigili del fuoco, un'autoscala, i Carabinieri e un'ambulanza.

Evacuate anche persone in carrozzina

E' accorsa in via Buozzi anche l'assessore ai Servizi sociali di Villasanta, Laura Varisco. Tra le persone che sono state fatte uscire anche alcuni anziani in carrozzina.

I pompieri sono ancora al lavoro per circoscrivere l'incendio che pare non abbia raggiunto altri appartamenti.

A luglio aveva pestato il medico che aveva in cura la madre

L'autore del folle gesto, un uomo di circa 60 anni, è come detto lo stesso che lunedì scorso si era barricato in casa e che nel luglio scorso era finito agli onori della cronaca nazionale per aver aggredito e malmenato un medico dell'ospedale Policlinico di Milano, procurandogli la rottura del femore. Medico, secondo l'aggressore, reo di non voler dimettere la madre dall'ospedale.

L'intervento dei Vigili del fuoco