Da stanotte riprendono i lavori di manutenzione straordinaria sulla Milano Meda

La Provincia di Monza e Brianza ha comunicato dei nuovi interventi di manutenzione straordinaria sulla Milano Meda. Si tratta di lavori per il rifacimento degli asfalti per circa 140.000 mq, la parziale sistemazione delle barriere di protezione marginali incidentate, il rifacimento della segnaletica orizzontale, e la riqualifica della segnaletica luminosa presente nel tratto ricadente del territorio di Meda.

Si riparte da Barlassina direzione Sud (verso Milano) e dalle 20 sono previste le seguenti chiusure:

Uscita obbligatoria svincolo numero 13 a Barlassina dalle 20 alle 22 e contestuale chiusura accesso Sp44 Bis a Lentate Sud. Itinerario alternativo: Via Marconi, via XXV Aprile, via Montegrappa, Corso Milano.

Chiusura da A36 uscita obbligatoria Lentate sul Seveso Nord dalle 22 alle 5.Itinerario alternativo: via Nazionale dei Giovi.

Tutto il cronoprogramma online: http://www.provincia.mb.it/Temi/Viabilita-e-strade/lavori-in-corso/2020/SP35_giugno2020

Lavori anche sulla Sp 154 a Besana

Da domani 7 luglio 2020 apre il cantiere per lavori di messa in sicurezza del ciglio stradale sul lato sinistro della provinciale nel Comune di Besana Brianza al Km 3+800.

Per garantire la sicurezza della circolazione stradale si rende necessario l’istituzione della chiusura totale dal giorno 07/07/2020 fino alla fine dei lavori (data presunta salvo imprevisti il 21/07/2020)nel tratto stradale della SP 154 “Lesmo – Besana”, dalla progr. km. 3+200 alla progr. km. 4+100 nel Comune di Besana Brianza.

