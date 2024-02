Dagli scavi riaffiorano ossa umane

Trovate ossa umane durante gli scavi a Biassono per la riqualificazione del centro storico.

Riaffiorate ossa umane

La scoperta durante i lavori di riqualificazione del borgo di Biassono. Scavando nel tratto di via San Martino gli operai hanno trovato diverse ossa umane, alcune circondate da muretti di mattoni. A seguito di tale ritrovamento sul posto si sono recati anche gli archeologi. L'Amministrazione comunale ha assicurato che, nonostante il ritrovamento, i lavori proseguiranno senza sosta.

Il cantiere

All'inizio del mese è stata emessa l’ordinanza di divieto di sosta, intorno all’area di piazza San Francesco, interessata dai lavori, che dovrebbero durare circa due mesi, e il divieto di transito con contestuale chiusura al traffico veicolare del tratto di via San Martino a partire dal 18 febbraio. I lavori saranno eseguiti dalla società Baronchelli Costruzioni Generali con sede a Novate Milanese. Si tratta di una modifica temporanea alla circolazione per consentire l’esecuzione dei cantieri, che occuperanno suolo pubblico, e per il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. «Provvedimenti necessari allo svolgimento delle attività, per garantire la sicurezza della circolazione e tutelare l’incolumità di tutti gli utenti della strada» si legge nell’ordinanza. Durante le fasi di lavorazione ci sarà dunque il divieto di fermata e sosta permanente a tutti i veicoli nel tratto di strada compreso tra il civico 1 e 11 di piazza San Francesco e il divieto di transito in via San Martino, dall’intersezione tra via Verri e via Roma, istituito dal 18 febbraio fino al termine dei lavori. Sarà consentito solo il transito pedonale. In prossimità delle aree oggetto di lavori è istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 27 febbraio 2024.