Dalla Brianza a Milano per spacciare: un arresto e una denuncia della Polizia di Stato. Nei guai due giovani di 20 e 24 anni residenti a Lentate sul Seveso.

Dalla Brianza a Milano per spacciare

Domenica mattina 17 gennaio, in piazza Luigi di Savoia a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un 20enne cittadino italiano per detenzione e spaccio di stupefacenti, e denunciato a piede libero per lo stesso reato un 24enne.

Le indagini degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno avuto origine dall’intervento di una volante, intorno alle ore 10 di domenica, presso un condominio di via Settembrini. Da un appartamento abitato da 4 ragazzi, tra i 19 e i 21 anni, proveniva un forte odore di sostanze stupefacenti come marijuana e hashish.

In un appartamento di Milano sequestrate marijuana e hashish

Quando i poliziotti hanno bussato alla porta, ha aperto un 19enne italiano, e un forte odore di marijuana ha portato gli agenti a perquisire l’alloggio dove, all’interno, si trovavano altri 3 ragazzi tra i 18 e i 21anni. La perquisizione, effettuata dagli agenti col supporto delle unità cinofile, ha portato al sequestro di un totale di circa 15,51 grammi di marijuana e altri 15 di hashish, sostanze rinvenute nel bagno in un vasetto con la scritta “sale”, sotto il lavello della cucina e in una custodia da occhiali nell’armadio. Un bilancino di precisone, con residui di hashish, è stato rinvenuto in un pensile della cucina e i 4 giovani sono stati segnalati alla Prefettura competente quali assuntori di sostanza stupefacenti.

Il fornitore della droga in Brianza

Le indagini dei poliziotti hanno poi permesso di risalire all’identità del fornitore di droga, un 20enne italiano, già con precedenti di polizia, residente a Lentate sul Seveso. Quest’ultimo è stato individuato in piazza Luigi di Savoia mentre, nelle prime ore del pomeriggio, alla guida della propria macchina e in compagnia di un amico 24enne, cedeva sostanza stupefacente ad un 19enne.

La perquisizione dell’automobile ha portato al sequestro di circa 120 grammi di marijuana e 24 grammi di hashish, con 175 euro, quale provento di spaccio, che i due soggetti avevano nelle proprie tasche.

Gli agenti hanno infine raggiunto le abitazioni di entrambi i soggetti a Lentate sul Seveso: nella casa del 20enne sono stati sequestrati ulteriori 54 grammi di marijuana e la somma contante di 1290 euro, portando quindi all’arresto per spaccio del ragazzo. Ha avuto esito negativo invece la perquisizione del domicilio del 24enne, che è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato.

