"Dammi i soldi e il viagra": rapinatore in farmacia messo in fuga dal sindaco

Il sindaco di Barlassina Paolo Vintani ha messo in fuga un bandito che aveva appena messo a segno una rapina nella sua farmacia.

Tentata rapina alla farmacia Alla Madonna

Nel pomeriggio di oggi, sabato 3 agosto 2024, un delinquente è entrato nella farmacia Alla Madonna, chiedendo tutti i soldi. E' successo poco dopo le 15, alla riapertura dell'esercizio in via Trento, mentre il sindaco Vintani stava servendo al bancone una cliente.

"Dammi i soldi e il viagra"

Un uomo è entrato con cappuccio e mascherina chirurgica chiedendo tutto l’incasso e anche le scatole di viagra, presumibilmente per rivenderle. Dopo un iniziale tentennamento del farmacista, il rapinatore, sui 30 anni e probabilmente straniero, ha minacciato di avere un coltello, che poi ha estratto per intimorire il primo cittadino.

Il sindaco ha tirato un calcio al coltello lasciato a terra

Vintani a quel punto, dopo che la cliente era riuscita ad allontanarsi, ha consegnato al malvivente il cassetto del registratore di cassa. Prima di recuperare anche i farmaci che l’uomo gli aveva intimato di consegnargli, ha notato che aveva appoggiato l'arma a terra.

«Non ci ho pensato più di tanto - racconta il sindaco - Ho tirato un calcio al coltello per allontanarlo e ho reagito».

Vintani ferito dopo una colluttazione

A quel punto è nata una colluttazione fra i due, con il sindaco che è riuscito a mettere a segno un paio di colpi e allontanare l’uomo, finché il rapinatore ha recuperato il suo coltello ed è riuscito a ferire in maniera lieve Vintani al braccio destro. A quel punto ha recuperato quante più monete e banconote possibili e si è dato alla fuga.

L'intervento dei Carabinieri

Allertati da una dipendente che è arrivata in farmacia in quel momento, sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e per analizzare le immagini delle telecamere. Parrebbe che il delinquente sia arrivato a bordo di un ciclomotore e dai video sembrava incerto sul da farsi finché non ha deciso di entrare nella farmacia per mettere a segno la rapina. In seguito ha ripreso il suo motorino ed è scappato verso Seveso.

IN COPERTINA UNA FOTO D'ARCHIVIO DEI CARABINIERI DAVANTI ALLA FARMACIA