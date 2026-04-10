Danneggia la sbarra del passaggio a livello: treni fermi e traffico in tilt

Danneggia la sbarra del passaggio a livello: sospesa la circolazione. E’ stata decisamente una settimana di passione a Meda per quanto riguarda la circolazione ferroviaria e le ripercussioni sul traffico.

Mercoledì problemi agli impianti in stazione

Mercoledì 8 aprile, per un guasto agli impianti della stazione ferroviaria, si sono verificati forti ritardi sul traffico ferroviario e cancellazioni sulla direttrice Asso-Seveso-Milano.

Venerdì danneggiata la sbarra di un passaggio a livello

Venerdì 10 aprile, intorno alle 14.40, un mezzo ha invece urtato la sbarra di uno dei passaggi a livello della città, quello tra via Valseriana e via Trieste. In attesa della sistemazione dell’impianto, la circolazione ferroviaria è stata sospesa e si sono formate delle code di auto.