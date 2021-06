Danni alle auto in sosta nel parcheggio in centro storico

Danni a diverse auto parcheggiate in via Quarto dei Mille, in pieno centro storico. Sono state prese di mira da ignoti nella notte fra domenica e lunedì. Sul posto Polizia locale e Carabinieri.

Seri danni alle auto nel parcheggio

Nella notte fra domenica e lunedì scorsi sono state prese di mira dai teppisti diverse autovetture in sosta nel parcheggio di via Quarto dei Mille, a due passi da via Garibaldi in pieno centro storico. L’amara scoperta nella prima mattinata di ieri, lunedì 14 giugno, quando passanti e residenti si sono accorti delle vetture rovinate in vari punti della carrozzeria.

Carrozzeria rovinata in vari punti

Nelle ore notturne sono stati sfregiati vari punti della carrozzeria delle auto parcheggiate, fra cui una Mini One e una Renault Megane. Sul cofano motore sono comparsi simboli fallici, persino una svastica ma anche minacce, «Ti uccido». Probabilmente i segni sono stati provocati da una punta o una chiave, ma nessuno fra i residenti sembra essersi accorto della scorribanda.

L'intervento di Carabinieri e Polizia locale

Dopo il grave danneggiamento notturno, sono accorsi nel parcheggio in centro un equipaggio dei Carabinieri locali e uno della Polizia locale. Sono in corso le indagini, anche attraverso la visione delle immagini della sorveglianza privata, nel tentativo di risalire al responsabile del "raid", ma gli autori potrebbero essere più di uno. Da quantificare i danni ai veicoli, comunque consistenti. Anche tempo addietro si erano verificati episodi di vandalismo e danneggiamenti nella zona del centro storico. Intanto sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine.