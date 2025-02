Danno fuoco al bidone della spazzatura per "noia", fermati due studenti delle medie

La noia gioca brutti scherzi. Eppure con la noia non si scherza. Soprattutto se la sua spinta arriva a portare due amici di 13 anni, entrambi frequentanti le scuole medie di Arcore, a dare fuoco ad un bidone della spazzatura di un condominio...per noia.

Non pensando nemmeno alle possibili conseguenze che questo gesto avrebbe potu to portare, dato che l’incendio si è propagato a nemmeno un metro dalla cabina elettrica.

I due baby vandali, una volta identificati dagli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Mario Nappi hanno ammesso di averlo fatto perchè non avevano di meglio da fare.

Incredibile atto vandalico a Bernate

L’incredibile atto vandalico si è consumato nel tardo pomeriggio di giovedì scorso in via Cattaneo, nel cuore della frazione di Bernate, proprio accanto alla cabina elettrica dove solitamente viene accumulata la spazzatura per essere poi ritirata il mattino seguente. Sicuramente la nota più triste di questa triste vicenda è il fatto che i piromani sono due ragazzini di 13 anni, entrambi frequentanti le scuole medie della città.

Giovedì scorso, dicevamo, i due ragazzini, una volta appiccato il fuoco al bidone, sono scappati via. Ad accorgersi del rogo sono stati alcuni residenti delal zona i quali, vedendo le fiamme sprigionarsi accanto alla cabina elettrica, sono corsi in strada per spegnere il rogo.

Subito dopo uno di loro ha postato sulle pagine Social la notizia con tanto di foto del bidone incenerito.

La "denuncia" sui Social

"Ieri (giovedì scorso, ndr) verso le 18 danno fuoco al bidone dell'umido - ha scritto un utente - Sono dovuti intervenire due inquilini del palazzo di via Cattaneo con dei secchi d'acqua per spegnerlo".

Subito sono scattate le indagini da parte della Polizia locale. E proprio venerdì pomeriggio i due baby piromani sono stati fermati. I loro genitori sono stati convocati lunedì pomeriggio nel comando della Polizia locale di via Corridoni. Per i colpevoli e per le loro famiglie è scattata una sanzione e l’obbligo di risarcire i danni al condominio.

Un episodio che fa riflettere

Un episodio che fa riflettere e che sicuramente verrà affrontato durante un convegno intitolato "Cultura e giovani", organizzato dall’assessore alla Cultura Evy De Marco il prossimo 22 febbraio alle 16 in biblioteca. Si tratta di un incontro rivolto a mamme e papà della cosiddetta «Generazione Z» (la generazione dei nativi digitali, nati tra il 1997 e il 2012) oltre ad educatori e insegnanti per conoscere e approfondire le tematiche legate alla nuova generazione.