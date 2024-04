Daspo urbano per un commerciante abusivo

Week-end di controlli e di sanzioni per la Polizia Locale di Seveso.

Gli agenti del Comando sono stati operativi sia sabato nell'area del mercato cittadino di viale Redipuglia sia durante tutta la durata della Festa di Primavera che si è tenuta nel week-end all'interno del Bosco delle Querce.

Doppio intervento, uno il sabato e l'altro la domenica, con sequestro della merce, Daspo urbano e multa di 3mila euro. Sabato un cittadino del Bangladesh è stato sorpreso a effettuare commercio abusivo di fiori e verdura nei pressi del mercato. Gli è stata applicata la sanzione di 3mila euro per commercio abusivo e gli è stato notificato l'allontanamento per 48 ore dall'area. Gli agenti hanno provveduto al sequestro della merce.

Nella giornata di domenica l'uomo è stato sorpreso di nuovo, questa volta nei pressi della manifestazione organizzata al Bosco delle Querce. In base alla normativa regionale sul commercio sono scattati di nuovo la sanzione di 3mila euro e il sequestro dei fiori. Inoltre, visto che era la terza violazione commessa nell'arco di un mese per i medesimi motivi, è stato avviato il procedimento per la richiesta al Questore del cosiddetto Daspo Urbano, ossia il divieto fino a sei mesi di frequentazione di determinate aree della città.