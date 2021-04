“Datemi una gamba!”, il sogno di Lorenzo

“Datemi una gamba!”, la raccolta fondi per poter aiutare Lorenzo a realizzare il suo sogno.

“Datemi una gamba!”

“Mi chiamo Lorenzo, ho 17 anni e ho combattuto contro una malattia, l’osteosarcoma, che mi ha privato di una gamba. Oggi ho tanti progetti e un sogno. Ho bisogno di una protesi adeguata per tornare a camminare, ad andare in bici, a passeggiare per le mie amate montagne, vivere la vita come tutti i ragazzi della mia età. E lo potrò fare con il vostro aiuto. Per raggiungere l’obiettivo, ho lanciato questa raccolta fondi. Ogni piccolo contributo è importante per arrivare alla meta. Datemi una gamba! Per donare basta cliccare su link gf.me/u/zpyjkz“.

Raccolta fondi

La famiglia di Lorenzo ha avviato una campagna di raccolta fondi per aiutare il figlio a realizzare il suo sogno: avere una protesi speciale che gli ridarebbe libertà e autonomia. “Ogni piccolo contributo è importante per arrivare alla meta” con queste parole Lorenzo lancia il suo appello su Facebook, sulla pagina “Datemi una gamba”. Una raccolta fondi con un duplice scopo: poter riuscire ad acquistare la protesi e, nel caso di un’eccedenza di fondi, devolverli all’associazione “Insieme per Fily onlus” per la ricerca e lo studio dell’osteosarcoma.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 20 aprile 2021.