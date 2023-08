A Seregno addio a un personaggio conosciuto in città, in particolare nello sport e in ambito caritativo: Giuliano Morella, aveva 86 anni. Con alcuni amici aveva fondato il Gruppo sportivo Mobili Mariani.

Lo sport ha perso un instancabile promotore

Cordoglio per la scomparsa di Giuliano Morella all'età di 86 anni: le esequie sono state celebrate nel Santuario di Santa Valeria da don Walter Gheno e don Attilio Riva, neo responsabile dell'istituto Don Orione. In rappresentanza dell'Amministrazione comunale era presente il vice sindaco, William Viganò. Grande appassionato di ciclismo, Giuliano Morella nel 1979 insieme a un gruppo di amici del bar di via Tasso aveva fondato il Gs Mobili Mariani.

La prima edizione della Seregno - Tortona

Nel 1980 era stato fra i promotori della prima edizione della corsa non competitiva Seregno - Tortona, dalla quale poi verrà formalizzato il gemellaggio fra le due città che ospitano una comunità di Don Orione. Morella, uomo di grande vigore e inesauribile promotore di eventi e manifestazioni sportive, era molto legato anche all'opera Don Orione, per la quale si era speso con generosità. Per oltre 40 anni nella società sportiva, aveva ideato e organizzato vari campionati giovanili e juniores di ciclismo e si era speso anche per la Bici in festa. L'articolo integrale sul Giornale di Seregno, in edicola questa settimana e in versione digitale.