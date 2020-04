Dediche d’arte per Vimercate: la bellissima performance di “The Singers Choir” e Sbaraglio. I coristi hanno interpretato “Fai Rumore” di Diodato.

Da circa una settimana prosegue con successo l’iniziativa del Comune di Vimercate dedicata alla cultura e all’arte, per nutrire il senso di appartenenza alla comunità, in un momento fortemente complicato per tutti.

Il progetto, che attraverso l’aiuto delle associazioni culturali locali, vede impegnati diversi artisti vimercatesi (musicisti, cantanti, attori e pittori), mette in condivisione dei piccoli “doni d’arte” alla città, ad esempio una canzone cantata dal vivo, un brano suonato, una poesia recitata o un’opera d’arte raccontata.

La performance di “The Singers Choir”

Tutti i video delle performance fino ad ora prodotte sono state caricate sul canale Youtube del Comune di Vimercate. Ultima in ordine di tempo, dopo la Marcia “Do Re Mi”, la poesia “Parabola”, l’esibizione del Piccolo Coro La Goccia di Vimercate , è la bellissima performance di “The Singers Choir”. I coristi hanno interpretato la canzone “Fai Rumore” di Diodato, vincitrice del Festival di Sanremo. Il risultato è davvero toccante:

Il progetto

Dediche d’arte fa parte del progetto #LaCulturaNonSiFerma, promosso dal Comune di Vimercate.

“Crediamo che l’arte e la cultura, soprattutto in un momento così difficile, possano avere un ruolo fondamentale – ha sottolineato l’Amministrazione comunale -, non solo per l’accrescimento personale e lo svago, ma anche per nutrire il senso di appartenenza alla comunità, per stimolare la partecipazione attiva, per farci sentire meno soli e per ringraziare e sostenere le molte persone impegnate e coinvolte nell’emergenza Coronavirus”.

