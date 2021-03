Demolito il ponte di Bovisio, il video dei lavori

Il ponte di via Maestri del lavoro a Bovisio Masciago, sulla Milano-Meda, non c’è più. E’ stato demolito questa mattina, domenica 28 marzo 2021, all’alba.

Demolito il ponte di Bovisio

Per permettere l’abbattimento del manufatto, annunciato già nei giorni scorsi, il tratto di Milano-Meda interessato dai lavori è stato chiuso al traffico da ieri sera. Al termine delle operazioni propedeutiche alla demolizione vera e propria, attraverso l’utilizzo di un geotessuto e di uno strato di sabbia per ammortizzare l’impatto del crollo, stamattina ha avuto il via l’abbattimento.

Giù le campate e la pila centrale

Utilizzando delle apposite pinze demolitrici sono state buttate giù due campate da 15 metri ciascuna e la pila centrale, mentre non sono state toccate le due spalle. Per una questione di sicurezza quel che resta del ponte, da tempo non più utilizzato, è stato recintato e alle estremità è stato posizionato un doppio cancello. Sono in corsa tuttora le operazioni di pulizia, ultimate le quali, nel pomeriggio, il tratto di strada dovrebbe essere riaperto al traffico.