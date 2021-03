Nella notte tra sabato e domenica la demolizione del cavalcavia sulla Milano Meda: previste chiusure al traffico

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021 è in programma la demolizione del ponte n. 10 “Maestri del Lavoro” a scavalco della Milano Meda, all’altezza del Comune di Bovisio Masciago. Si tratta di un manufatto già precauzionalmente chiuso al traffico dal 2016 a causa di difetto di pila fuori piombo rilevato durante le ispezioni visive primarie.

Demolizione del cavalcavia sulla Milano Meda: previste chiusure al traffico

A partire dalle ore 21 sarà interdetto al traffico il tratto di Milano – Meda incluso tra Bovisio e Binzago – entrambe le carreggiate – e sarà allestito il cantiere in prossimità del manufatto oggetto di demolizione nel corso della notte.

Le operazioni saranno condotte da CAL (Concessioni Autostradali Lombarde), a cui lo scorso 22 marzo Provincia MB ha consegnato temporaneamente l’intero manufatto ai fini della demolizione delle due campate che lo costituiscono.

La demolizione del cavalcavia in via Maestri del Lavoro a Bovisio Masciago, fa sapere l’Amministrazione provinciale, è la prima delle azioni che concretizzano gli impegni assunti da Provincia con Regione Lombardia, CAL (Concessioni Autostradali Lombarde) e Autostrada Pedemontana Lombarda, nell’ambito della convenzione siglata nel 2019, che prevede un

finanziamento di 3.100.000,00 euro anticipato da Regione Lombardia a CAL.

La convenzione, nel complesso, riguarda la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per:

– la demolizione del ponte P10 in via Maestri del Lavoro a Bovisio Masciago (pk 138+913) a scavalco della “Milano – Meda”

– il rifacimento del ponte P14 di via san Benedetto a Cesano Maderno (pk 140+128), sottopassante la “Milano – Meda”, aperto al traffico e sottoposto da Provincia MB a certificazione di idoneità statica con rinnovo annuale, oltre che a monitoraggio strutturale continuo

Il programma della demolizione

Attualmente è in fase di approntamento l’area di cantiere lungo la viabilità superiore di via Maestri

del Lavoro, in prossimità dei due imbocchi al cavalcavia, mediante posa di recinzioni metalliche; sul lato ovest verrà impiantato il campo base, con posa di cartellonistica, ufficio, spogliatoio, servizio igienico e delimitazione del terreno necessario al deposito delle macerie provenienti dalla demolizione del cavalcavia.

Sabato 27 marzo 2021: a partire dalle ore 20,15 e sino alle ore 21 sarà posata la segnaletica per:

– chiusura tratto discendente (dir. Milano) SP ex SS n. 35 tra Binzago e Bovisio, con uscita obbligatoria n. 9 “Binzago” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 8 “Bovisio Masciago – Desio” (percorrendo itinerario alternativo di deviazione);

– chiusura tratto ascendente (dir. Como) SP ex SS n. 35 tra Bovisio e Binzago, con uscita obbligatoria n. 8 “Bovisio Masciago” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 9 “Binzago” (percorrendo itinerario alternativo di deviazione).

Attività di demolizione del cavalcavia P10 di via Maestri del Lavoro

Dalle ore 21 di sabato 27/06/2021 fino alla mattina seguente si procederà alla rimozione delle barriere di sicurezza metalliche lungo la viabilità superiore di via Maestri del Lavoro ed all’asportazione della pavimentazione in asfalto.

Contemporaneamente verranno allestiti i cantieri lungo i due tratti di carreggiate (ascendente e discendete) della SP ex SS n. 35 soggiacenti al cavalcavia: i cantieri, separati dallo spartitraffico centrale che resterà fisso, saranno indipendenti in termini di accessi e mezzi d’opera e saranno delimitati con recinzioni e barriere jersey. In particolare, nei cantieri saranno stesi teli in geo-tessuto a protezione della pavimentazione in asfalto e dello spartitraffico e su di essi verrà posato un letto in

sabbia, avente lo scopo di ammortizzare la caduta di materiale durante il processo di abbattimento e non rovinare l’asfalto.

Ad avvenuta predisposizione dei cantieri, saranno attuate le demolizioni della prima e poi della seconda campata, oltre che della pila centrale, impiegando escavatori dotati di pinza o martellone, con abbassamento delle macerie sul letto in sabbia, frantumazione primaria dei materiali, accatastamento temporaneo in sede e trasporto detriti presso l’area di deposito di via Maestri del Lavoro.

Per mitigare il sollevamento e la diffusione di polveri saranno utilizzati sistemi di abbattimento ad acqua nebulizzata.

Gli autocarri per il trasporto di macerie si muoveranno lungo il tratto di SP ex SS n. 35 interdetto al traffico, servendosi unicamente delle rampe allo svincolo n. 8 “Bovisio Masciago – Desio”.

Le manovre di ingresso/uscita degli autocarri ai/dai cantieri saranno regolate da movieri.

Rimozione dei detriti

Terminato l’abbattimento in notturna, nella mattinata di domenica si procederà alla rimozione dei detriti, all’asportazione del letto in sabbia e dei teli in geo-tessuto, alla smobilitazione delle recinzioni di cantiere e alla pulizia delle carreggiate ascendente e discendente della SP ex SS n. 35, in modo da assicurare la riapertura al traffico della strada entro massimo le ore 05:00 di lunedì 29/03/2021.

Da lunedì 29/03/2021, per circa altri 10 gg, si procederà all’ulteriore frantumazione dei blocchi di macerie accatastati nel terreno adiacente al campo base di via Maestri del Lavoro, al conferimento dei resti a discarica autorizzata ed alla pulizia dell’area.

Inoltre, alla sommità delle due spalle poste ai due imbocchi al ponte su via Maestri del Lavoro, non oggetto di abbattimento, verranno installate recinzioni e cancelli metallici, per assicurare protezione contro la caduta dall’alto e la sicurezza del traffico sottostante.

“Mesi impegnativi con diversi cantieri”

“Stiamo entrando in una nuova fase di gestione di quei ponti lungo la Milano – Meda che si trovano lungo il tracciato della futura tratta B2 di Pedemontana. Una fase che alleggerisce la Provincia dalla programmazione, anche economica, della manutenzione di questi manufatti, definendo ruoli e risorse per garantire gli interventi di risanamento in relazione al progetto approvato della tratta B2. I

prossimi saranno mesi impegnativi, con un susseguirsi di cantieri su diversi ponti e che creeranno sicuramente disagi alla circolazione. Il nostro obiettivo, al termine di tutte le manutenzioni al manto stradale e ai manufatti, sarà di poter alzare il limite di velocità ai 100 km/ora: un risultato che sarà possibile grazie agli investimenti fatti dalla Provincia in questi anni di gestione e riqualificazione della Milano Meda” – spiega il Presidente della Provincia MB Luca Santambrogio.