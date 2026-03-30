Denunciate due persone dopo un inseguimento: sul veicolo senza assicurazione trovati coltello e ascia

L'auto non si era fermata a un posto di controllo e gli occupanti avevano cercato di fuggire a piedi.

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Meda, che nella mattinata di venerdì 27 marzo ha portato a termine un’operazione significativa a tutela della sicurezza urbana.

Su un veicolo senza assicurazione sfuggono ai controlli, scatta l’inseguimento

Durante un servizio di pattugliamento in via Piave, gli agenti hanno individuato un’autovettura priva di copertura assicurativa grazie ai sistemi elettronici in dotazione ai mezzi di servizio. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha tentato di allontanarsi, dando origine a un breve inseguimento conclusosi con il blocco del veicolo e dei due occupanti, che avevano anche tentato di fuggire a piedi.

A bordo dell’auto c’erano coltello e ascia

Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era già recidivo per mancanza di assicurazione: è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo, con contestuale ritiro della patente al conducente. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un coltello e un’ascia detenuti senza giustificato motivo. Il conducente è stato pertanto denunciato all’autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Due denunce

A bordo del veicolo era presente anche un passeggero di nazionalità tunisina, privo di documenti, che è stato accompagnato in Comando per gli accertamenti e successivamente denunciato per violazioni al Testo Unico sull’Immigrazione.

“I sistemi tecnologici importanti per la sicurezza”

«L’attività svolta dimostra l’efficacia del sistema di controllo del territorio e l’importanza degli investimenti in innovazione, a partire dai sistemi di lettura targhe e videosorveglianza e formazione del personale – dichiara l’assessore alla Polizia Locale Fabio Mariani – Questi strumenti, affiancati alla professionalità degli operatori, permettono di individuare con rapidità situazioni irregolari e di intervenire con tempestività, rafforzando la sicurezza urbana e la prevenzione».

“La presenza degli operatori e gli strumenti avanzati permettono di contrastare comportamenti irregolari”