Il figlio di un noto industriale brianzolo viaggiava alla guida di un'Audi con un borsello nel quale c'erano oltre quindici grammi di hascisc. Fermato dai Carabinieri durante un controllo stradale, il 18enne neopatentato è stato denunciato, ritirata la patente.

Denunciato per droga il figlio di un noto industriale

Stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata in compagnia di alcuni compagni di scuola e per rilassarsi, mentre era alla guida della sua Audi, aveva preparato uno spinello a base di hashish. Lungo il tragitto, però, a Seregno è incappato in un controllo stradale dei Carabinieri della Compagnia locale, che gli hanno intimato l’alt. Il conducente, un 18enne neopatentato da soli tre mesi e figlio di un noto industriale brianzolo, ha accostato e ha atteso al posto di guida l’arrivo dei militari. Quando ha dovuto abbassare il finestrino per consegnare la patente di guida e i documenti di circolazione del veicolo, si è propagato un intenso fumo biancastro, con un inequivocabile odore di stupefacente.

Nel borsello oltre 15 grammi di hascisc

Ai militari dell'Arma il giovane, da subito, è apparso sotto l’effetto della sostanza con occhi fortemente arrossati e pupille dilatate, anche se il maggiorenne continuava a negare di averne fatto uso, né di avere altro stupefacente con sé. I Carabinieri lo hanno perquisito e nel borsello che aveva a tracolla hanno trovato alcune banconote di vario taglio e oltre 15 grammi di hashish, suddivisi in vari involucri, oltre ad alcune bustine di plastica vuote, ma con all’interno dei residui di sostanza resinosa di colore marrone, verosimilmente anch'essa hashish.

Ritirata la patente dopo soli tre mesi

Alla luce di quanto è emerso e, in particolare, degli evidenti indizi a carico del 18enne in ordine a un’illecita attività di spaccio, il giovane brianzolo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, con il contestuale ritiro della patente di guida in attesa dell’esito degli accertamenti sanitari per comprovare la guida sotto l’effetto di stupefacenti. L’auto, invece, è stata riconsegnata al padre del ragazzo, proprietario del mezzo. Ieri, domenica 30 ottobre, un altro intervento dell'Arma locale.