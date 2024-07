In centro con la droga, denunciato un giovane

A Seregno intensificati i controlli della Polizia Locale: fermato e denunciato un giovane in possesso di droga.

Denunciato un 20enne con la droga

Nella serata di giovedì 4 luglio la Polizia Locale ha notato in centro città, nei pressi di viale dei Giardini, un giovane seregnese, B. I. del 2004, in possesso di circa quaranta grammi di hashish mentre cedeva una piccola dose a un cliente italiano, fuggito alla vista degli agenti. Il 20enne, dopo la perquisizione domiciliare con esito negativo, è stato denunciato per il possesso di sostanza stupefacente a fini di spaccio. L’acquirente, B.C., un italiano del 2006, è stato rapidamente rintracciato. Nei suoi confronti una denuncia per favoreggiamento personale e la contestazione delle connesse violazioni amministrative per il possesso di stupefacenti a uso personale.

Deferiti alla Prefettura quattro giovani assuntori

Nella stessa serata è stato rilevato il possesso di droga per uso personale da parte di quattro giovani, di cui una minorenne: sono stati deferiti alla Prefettura in qualità di assuntori. Infine la Polizia Locale è intervenuta per sedare un principio di litigio in piazza Concordia: nell’occasione è risultata determinante la collaborazione con gli operatori di vigilanza privata che, dal 15 giugno, sono incaricati di monitorare le presenze in centro storico per segnalare eventuali criticità.