Denunciato marocchino e sequestrata droga nello scooter

Duplice intervento della Polizia Locale a Seregno. In centro denunciato un marocchino irregolare, nel parco del Meredo trovate due persone con la droga nel motorino.

Il tentativo di fuga in centro

Non si arresta l'attività antidegrado del Nucleo di sicurezza urbana della Polizia Locale. Ieri pomeriggio, giovedì 14 settembre, gli agenti hanno effettuato alcuni controlli mirati in centro città. Nei pressi di piazza Risorgimento è stato individuato un soggetto che si aggirava con fare sospetto: alla vista della vettura di servizio, l'uomo ha tentato di dileguarsi verso corso Matteotti. Gli agenti lo hanno raggiunto e sottoposto ai controlli di rito.

Denunciato marocchino irregolare sul territorio

Il 40enne, marocchino, è risultato essere senza fissa dimora, più volte arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti nonché destinatario di diversi provvedimenti di espulsione dal territorio italiano. Il nordafricano, fermato per l'identificazione e fotosegnalato presso il Corpo di Polizia Provinciale di Monza e Brianza, è stato deferito all'Autorità giudiziaria per l'inottemperanza ai decreti di espulsione.

Droga nello scooter

Nella stessa giornata di giovedì, gli agenti della Polizia Locale hanno intercettato un motociclo sospetto all'interno del parco del Meredo. Negli spazi del veicolo, il conducente e il passeggero avevano nascosto della sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata, mentre i due soggetti sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori. Nei giorni scorsi gli uomini agli ordini del comandante Giovanni Dongiovanni avevano effettuato un'altra operazione contro il commercio abusivo in piazza Concordia, con una multa a carico di tre giovani partenopei e il sequestro della merce che tentavano di vendere con insistenza ai passanti, in particolare anziani.