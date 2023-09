Vendono calzini in piazza, nei guai tre ventenni

A Seregno ordine di allontanamento e sanzione a carico di tre giovani che importunavano gli anziani e insistevano per vendere loro dei calzini.

Tre giovani vendono calzini in piazza

Nella mattinata odierna, giovedì 7 settembre, intervento della Polizia Locale nei pressi della Basilica San Giuseppe in piazza Concordia. Gli agenti, in abiti civili, hanno notato che tre ragazzi, con borsoni e calzini in mano, facevano una sorta di "riunione": poi si dividevano in diverse direzioni e importunavano i passanti. Con il classico metodo "dell'area di servizio", i tre ragazzi insistevano per vendere la merce ai passanti, in particolare persone anziane.

Maxi multa e merce sequestrata

Subito sono scattati i controlli della Polizia Locale: in piazza sono accorse tre pattuglie con le autoradio. I giovani sono stati rintracciati: a loro carico è stato applicato l'Oda (ordine di allontanamento), che consente il successivo provvedimento interdittivo del Questore (il Daspo urbano, cioè il divieto di accedere a un determinato luogo per motivi di ordine pubblico). A carico dei tre sono scattate le sanzioni per il commercio abusivo in area pubblica, pari a tremila euro, inoltre la merce è stata sequestrata. I sanzionati, ventenni, sono residenti a Napoli. L'operazione odierna rientra nell'attività di controllo condotta della Polizia Locale: nel solo mese di agosto le pattuglie hanno eseguito 952 interventi.