Denunciato straniero che occupava un alloggio nel degrado

Seregno

Denunciato uno straniero che occupava abusivamente un alloggio nel degrado. L'operazione condotta dalla Polizia Locale, dopo la segnalazione di un furto di energia elettrica in un immobile in via Giusti.

Straniero occupava un immobile

A seguito dell'indicazione di un cittadino, al Comando della Polizia Locale è stato segnalato un presunto furto di energia elettrica nei pressi di un immobile in via Giusti. Gli agenti si sono recati nei pressi dell’abitazione per accertare i fatti e hanno preso contatto con una residente, proprietaria di un ulteriore appartamento dello stesso immobile. La proprietaria ha riferito circostanze tali da ipotizzare l’occupazione abusiva dell’appartamento. Dopo gli accertamenti e le verifiche del caso, nella mattinata di ieri (martedì 1 marzo) gli agenti hanno fatto accesso all’immobile, nel quale è stata riscontra una situazione di degrado ben oltre i limiti dell’umana vivibilità.

Extracomunitario denunciato dalla Polizia Locale

Nell'alloggio viveva un soggetto extracomunitario, irregolare e già noto al Comando per illeciti precedentemente contestati. Durante le operazioni gli agenti hanno rinvenuto nell’appartamento anche un piccolo quantitativo di marijuana, verosimilmente detenuta per uso personale. L'uomo è stato condotto in Questura per il fotosegnalamento e, in seguito, nel Comando di via Umberto I dove è stato denunciato a piede libero per i reati in materia di immigrazione e occupazione abusiva. L'alloggio è stato quindi riportato nelle disponibilità dell’anziana proprietaria. "Un risultato estremamente importante e in linea con i programmi dell’Amministrazione comunale di implementazione dei livelli di sicurezza e legalità della città", commenta con soddisfazione il comandante Maurizio Zorzetto. Anche nei giorni scorsi si erano svolte altre attività di prevenzione e controllo ad opera della Polizia Locale.