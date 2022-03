Bloccato mentre ruba nella piattaforma ecologica

Seregno

Venerdì l'intervento degli agenti nella struttura di via Reggio. Denunciato un marocchino 36enne con precedenti e irregolare sul territorio italiano.

Sorpreso e bloccato dalla Polizia Locale mentre ruba nella piattaforma ecologica di Seregno. L'intervento risale a venerdì: denunciato un marocchino di 36 anni, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio italiano dal 2017.

L'intervento nella piattaforma ecologica

A Seregno fermato dalla Polizia Locale mentre ruba del materiale nella piattaforma ecologica di via Reggio, accanto al cimitero maggiore. L'intervento degli agenti nella giornata di venerdì, in accordo con il personale di Gelsia Ambiente che gestisce la struttura comunale. Durante un periodo di monitoraggio gli agenti hanno sorpreso e bloccato un cittadino di nazionalità marocchina, 36enne. E' stato segnalato dal personale come un abitudinario della discarica, che in maniera sistematica e organizzata sottraeva materiali dai cassoni per il conferimento.

Denunciato marocchino 36enne

Il nordafricano fermato dagli agenti ha numerosi precedenti di polizia ed è irregolare sul territorio nazionale dal 2017: a suo carico una denuncia per furto e clandestinità. Su questi comportamenti la Polizia Locale tiene alta l'attenzione, perché i materiali asportati dalla piattaforma ecologica vengono successivamente trattati e abbandonati sul territorio senza rispettare le regole, con i conseguenti danni ambientali. Da parte degli utenti e dei passanti è frequente la segnalazione di intrusioni nell'area comunale accanto al cimitero.