Denunciato pusher sul sagrato della chiesa

Nel pomeriggio di ieri a Meda fermato un pakistano sul sagrato della chiesa. Nello zainetto una dozzina di grammi di hashish.

Pusher fermato sul sagrato del santuario

Ieri pomeriggio, mercoledì 16 agosto, durante un servizio di perlustrazione una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di Seregno è transitata in piazza Vittorio Veneto e ha notato un ragazzo straniero seduto sul sagrato del santuario del Santo Crocifisso. Insospettiti dalla tensione che trapelava dallo sguardo del giovane, i militari dell'Arma hanno deciso di fermarsi per un controllo.

Nello zainetto dodici grammi di droga

Si trattava di un operaio 27enne di origine pakistane, da tempo in Italia, con vari precedenti quale spacciatore. Visti i precedenti del giovane, i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione personale. Nascosti in una tasca interna di uno zainetto, sono stati scoperti e sequestrati dodici grammi di hashish, suddivisi in varie dosi: Il 27enne è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.