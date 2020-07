Desio aderisce alla campagna contro l’abbandono degli animali

Anche Desio aderisce alla campagna Enpa contro l’abbandono degli animali. L’assessore “Purtroppo non esiste estate che non porti con sé questo triste fenomeno, benché la legge punisca severamente chi commette questo reato”.

Anche Desio aderisce alla campagna Enpa contro l’abbandono degli animali

Come ogni anno, in questo periodo, aumentano i casi di animali d’affezione abbandonati dai padroni. Per Enpa Monza e Brianza un triste copione che deve essere fermato quanto prima anche attraverso un’intensa opera di sensibilizzazione.

La collaborazione con il comune di Desio va proprio in questa direzione.

“Tutti gli anni aderiamo a questa campagna di sensibilizzazione lanciata da ENPA – spiega l’Assessore al Benessere Animale Stefano Bruno Guidotti – è un gesto molto significativo per ribadire che gli animali vanno amati, rispettati e mai abbandonati. Purtroppo non esiste estate che non porti con sé il triste fenomeno dell’abbandono degli animali da compagnia, benché la legge punisca severamente chi commette questo reato”.

L’abbandono degli animali è un reato

L’abbandono degli animali, oltre a rappresentare un comportamento incivile, è anche un reato perseguito in Italia secondo l’articolo 727 del Codice Penale: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro […]” e rappresenta la causa primaria del randagismo. Anche la legge 189 del 2004 prevede la tutela degli animali: l’articolo 544-ter ne introduce il reato di maltrattamento con sanzioni ben più impegnative.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria e delle disposizioni normative anticontagio no ci saranno i consueti banchetti informativi in diverse città ma Enpa dà comunque la possibilità di diventare “Ambassador” della campagna #NoAbbandono2020 e quella di aggiudicarsi il simpatico kit da spiaggia ENPA.

Diventa Ambassador

Sul sito https://www.noabbandono2020.com/ è stato allestito uno speciale set fotografico digitale interattivo. Lo staff di Enpa invita tutti coloro che vogliono partecipare a scattare una una foto con il proprio amico a quattro zampe. I partecipanti, registrandosi, riceveranno lo scatto tramite email e potranno condividerlo sui propri social con l’hashtag #noabbandono2020, diventando così i veri portavoce della campagna di sensibilizzazione.

Il kit estivo amico degli animali

Il kit estivo – Un must per questa calda estate, sempre nel rispetto delle precauzioni igieniche, è il divertente kit da spiaggia per gli amici a 4 zampe.

Qui tutte le info

TORNA ALLA HOME