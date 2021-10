L'addio

Gremita la chiesa in occasione dei funerali del 47enne scomparso a causa di un incidente stradale nel Lecchese.

Desio in lutto, San Giorgio piange Marco Tagliabue. Gremita la chiesa in occasione dei funerali del 47enne morto nel gravissimo incidente stradale avvenuto domenica nel Lecchese.

Una chiesa gremita per dire addio a Marco Tagliabue

Una chiesa gremita nel quartiere San Giorgio ha voluto portare un ultimo saluto a Marco Tagliabue, il 47enne scomparso domenica nell'incidente stradale in Valassina, a Dorio. "In momenti come questi i famigliari mi hanno detto 'Faccio fatica a credere'. Se noi abbiamo portato Marco in chiesa non è solo per avere parole di consolazione, perché non è una morte come questa quella che ci aspettiamo - ha affermato nell'omelia don Marco Tagliabue - Noi abbiamo in mente un Dio forte che da lassù può fare quello che vuole, ma noi crediamo in Gesù, una manifestazione di Dio che è ribaltata. Il Cristianesimo ha di grande Dio che è diventato uomo ed è morto in croce. Cosa che un Dio non avrebbe mai fatto. Di fronte a questo Dio la nostra vita diventa di beatitudine se accogliamo le nostre mancanze e i nostri vuoti con il suo amore".

Il saluto di amici e famigliari

Commovente la lettera scritta dalla figlia