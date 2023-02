Desio: morsicato da un cane sfuggito al proprietario

Desio: morsicato da un cane di razza amstaff sfuggito al proprietario. E’ successo nei giorni scorsi lungo la pista ciclopedonale di via Milano, in prossimità dell’intersezione con via Per Bovisio. Sul posto, dopo il fatto, sono stati chiamati a intervenire gli agenti della Polizia Locale.

A Desio amstaff morsica un 79enne

A quanto risulta da una prima ricostruzione, secondo le testimonianze raccolte, la vittima è un 79enne. Stava camminando lungo la pista ciclo-pedonale di via Milano a Desio. A un certo punto è passato accanto a delle persone che stavano chiacchierando. Una di queste aveva al guinzaglio il cane. A un certo punto l’amstaff, per ragioni da accertare, sarebbe sfuggito al proprietario e ha azzannato il 79enne, morsicando la gamba sinistra. L’uomo è anche caduto a terra e per soccorrerlo è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza, anche se non ha riportato gravi ferite.

L'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso

Trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio, ha avuto una prognosi di cinque giorni. Gli agenti hanno provveduto ad effettuare la segnalazione al Servizio veterinario sanità animale dell’Ats. Il cane è risultato regolarmente detenuto con vaccinazione e microchip. Per il proprietario in arrivo una sanzione. La vittima potrebbe procedere con una querela.