Desio piange monsignor Elio Burlon

Desio piange la scomparsa di monsignor Elio Burlon. Aveva 84 anni, per quattordici anni è stato prevosto della Basilica Ss. Siro e Materno e poi referente della Comunità pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino, che riunisce le parrocchie della città.

Per quattordici anni prevosto a Desio

Monsignor Elio Burlon era originario di Milano, dove era nato nel 1940. Era stato ordinato sacerdote il 27 giugno del 1964. Il suo primo incarico era stato a Milano come vicario parrocchiale nella parrocchia di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, quindi nel 1970 era passato alla parrocchia del Ss. Redentore sempre nel capoluogo. Nel 1982 aveva ricevuto l’incarico di guidare la parrocchia di San Giuseppe a Nova Milanese per poi tornare a Milano dal 1989 al 2002 alla parrocchia di Sant’Anna Matrona. E’ stato Decano del Decanato Vercellina dal 1995 al 2002 e Prefetto della Prefettura di Milano ovest dal 1995 al 2002. Nel 2002 era arrivato l’incarico a Desio, subentrando a monsignor Edmondo Galli,. E' stato prevosto della parrocchia Santi Siro e Materno (fino al 2014) , dove è rimasto per 14 anni, guidando poi la Comunità pastorale di Santa Teresa di Gesù Bambino fino al 2016. Dal 2005 al 2010 don Elio aveva avuto l'incarico di Decano del Decanato di Desio. Dal 2016 è stato sacerdote residente con incarichi pastorali a Milano nella Comunità pastorale Santi Profeti e dal 2017 Canonico effettivo – Penitenziere del Capitolo della Basilica di S. Babila a Milano.

Era tornato a Desio per il 55esimo anniversario di sacerdozio

Don Elio è venuto a mancare nella notte, si era ammalato alcuni anni fa. E' sempre rimasto molto legato a Desio, che nel 2016 aveva lasciato per trasferirsi a Milano. A lui era succeduto monsignor Gianni Cesena. Il suono delle campane questa mattina ha annunciato la notizia della sua morte. Tristezza e cordoglio per la sua scomparsa espresso da tutta la comunità dei fedeli, insieme al prevosto, don Mauro Barlassina. A Desio don Elio era tornato nel 2019 in occasione del suo 55esimo anniversario di sacerdozio. Alle 18 di oggi, giovedì 18 luglio, si terrà il rosario in Basilica a cui seguirà la Messa in suffragio. Sabato 20 alle 9 in San Babila a Milano si terranno le esequie, presiedute dal vescovo Luca Raimondi, che a Desio è stato coadiutore, proprio con monsignor Burlon.