Controllo del territorio

Gli strumenti sono a disposizione del Comando di Polizia Locale di Desio

Dieci nuove fototrappole per incastrare i furbetti dei rifiuti. Gli strumenti sono a disposizione del Comando di Polizia Locale di Desio.

Dieci nuove fototrappole per incastrare i furbetti dei rifiuti

Uno strumento utile per pizzicare, identificare e sanzionare gli incivili. A Desio sono arrivate dieci nuove fototrappole per incastrare i furbetti dei rifiuti.

No all'abbandono dei rifiuti

"Ci sono dieci nuove fototrappole di ultima generazione a disposizione del nostro corpo di Polizia Locale - ha affermato Andrea Villa, assessore alla Sicurezza e all'Ambiente - Serviranno per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Verranno posizionate a breve nelle zone dove c'è la necessità di avere un controllo maggiore per prevenire e contrastare i responsabili di sporcizia e degrado".

"Dopo il successo delle due recenti operazioni che hanno portato ad identificare e sanzionare chi ha abbandonato vecchi mobili, macerie ed altro in giro per la città, andiamo avanti nella direzione di prevenire e contrastare questi fenomeni", ha continuato l'assessore. Gli strumenti sono a disposizione del Comando di Desio: "Settimana scorsa sono stato al Comando della Polizia Locale insieme al sindaco per vedere di persona questi dispositivi che saranno uno strumento in più a disposizione del controllo della città".