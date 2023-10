Dimesso dall'ospedale l'operaio caduto dal tetto a Seregno. Il 16 ottobre il 49enne residente a Bovisio Masciago era stato portato al San Gerardo in gravi condizioni

Dimesso dall'ospedale

Ha lasciato l'ospedale San Gerardo di Monza l'operaio di 49 anni che lunedì 16 ottobre era precipitato da un tetto a Seregno mentre stava lavorando. Dopo il ricovero in gravi condizioni la situazione è rapidamente migliorata fino allo scioglimento della prognosi e le dimissioni per continuare la convalescenza a casa.

La caduta dal tetto

L'operaio, residente a Bovisio Masciago, era impegnato in un sopralluogo in cima ad un capannone artigianale in via Ticino a Seregno per conto dell'impresa di costruzioni per cui lavora, quando all'improvviso la copertura si è sfondata e lui è precipitato nel vuoto per circa sei metri. Soccorso da ambulanza e auto medica, era stato trasportato in codice rosso al nosocomio monzese per i traumi riportati. Sul posto erano intervenuti anche Polizia Locale, Vigili del Fuoco e il personale di Ats per i rilievi e gli accertamenti dopo l'infortunio sul lavoro.