Diplomato al Don Gnocchi, ma non era vero: bidello nei guai

Carabinieri

Denunciato nel Piacentino un collaboratore scolastico di 43 anni, che si era fatto assumere con un titolo di studio falso. L'uomo non aveva mai frequentato la scuola superiore di Carate Brianza.

Per farsi assumere come bidello aveva presentato un diploma conseguito all’istituto superiore Don Carlo Gnocchi, ma il titolo era falso. A Carate Brianza peraltro non aveva mai ottenuto alcun diploma né tantomeno aveva mai frequentato il liceo di via Dei Gaggioli.

Bidello denunciato dai carabinieri

Così un collaboratore scolastico di 43 anni è stato denunciato dai carabinieri di Lugagnano in provincia di Piacenza per esercizio abusivo della professione, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Dagli accertamenti dei militari, come detto, è emerso infatti che con un diploma falso l’uomo era riuscito prima a scalare la graduatoria e poi a entrare in un istituto piacentino. In base a quanto riferito dai Carabinieri, il 27 settembre il 43enne è stato assunto all’istituto comprensivo di Lugagnano con l’incarico di collaboratore scolastico e, a corredo della domanda di inserimento in graduatoria triennale, aveva presentato una copia del diploma. Dall’8 ottobre è stato quindi assunto con un contratto fino al 30 giugno 2022 dall’istituto comprensivo della Val Nure.

Come previsto per le assunzioni, la direzione scolastica ha effettuato una verifica dei titoli e in particolare del diploma presentato dal 43enne, conseguito presso la scuola Don Carlo Gnocchi di Carate Brianza.

Il diploma è risultato falso e l’uomo di fatto, come è stato accertato, non aveva mai frequentato la scuola superiore caratese. Dopo la denuncia, il contratto è stato risolto, il suo nome è stato cancellato dalle graduatorie Ata per il triennio 2021-2024 e tutte le scuole dove aveva presentato domanda sono state informate.