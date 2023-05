Disagi per la strada imbrattata dai piccioni

"Non ne possiamo più, siamo invasi dagli escrementi dei piccioni, non sappiamo dove mettere i piedi". A esprimere il loro disagio sono i residenti di via Battisti, una strada adiacente al Comune di Triuggio, che da tempo lamentano la presenza di piccioni.

Escrementi di piccioni in via Battisti

"Tutta la strada è invasa dagli escrementi e ci sono anche dei piccioni morti - spiegano i residenti di via Battisti - Abbiamo avvisato il Comune, Gelsia e Ats ma non ci sono stati ancora interventi. Siamo mesi che conviviamo con questa situazione e sinceramente non ce la facciamo più. Noi abbiamo messo dei dissuasori ma chiediamo che vengano almeno a pulire e a disinfettare. Siamo anche preoccupati perché sappiamo che sono animali che portano malattie".

La replica del sindaco

"E’ un problema che abbiamo avuto anche in via IV Novembre e che abbiamo risolto discretamente - spiega il sindacodi Triuggio, Pietro Cicardi - Purtroppo non ci sono degli strumenti per impedire quello che è un fenomeno migratorio. Li abbiamo avuti per un certo periodo anche alla Rotonda di Tregasio. Quella di via Battisti al momento mi sembra che sia una situazione che rientra nella normalità ma ben vengano le segnalazioni da parte dei cittadini".

Il servizio è pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da sabato 29 aprile 2023.