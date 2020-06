Disposta l’autopsia sulla salma della giovane precipitata dalle Torri Bianche. Fitto mistero sulla tragedia

E’ stata disposta l’autopsia sulla salma della giovane precipitata dalle Torri Bianche nella giornata di ieri, domenica 14 giugno. Il corpo della 18enne residente a Casatenovo si trova ora all’istituto di medicina legale di Milano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non solo ma è stato disposto anche l’esame tossicologico. La speranza degli inquirenti e dei familiari della giovanissima, di origini straniere, ma nata in Italia, è che gli accertamenti tecnici possano aiutare a chiarire la dinamica della tragedia che al momento sembra avvolta nel mistero.

La ragazza si trovava al residence “Cosmo” all’interno delle Torri di Vimercate insieme ad un giovane residente a Barzanò. I due sabato avevano affittato un intero appartamento all’interno della Torre. Si erano presentati alla reception a avevano regolarmente fornito i documenti di identità. Una normale giovane coppia alla ricerca di intimità: nulla poteva far sospettare all’orizzonte un epilogo tanto tragico. I due giovani hanno trascorso la notte inseme poi, nel pomeriggio di ieri, domenica 14 giugno 2020, intorno alle 15 l’impensabile.

Fitto mistero sulla tragedia

Il corpo della ragazza è stato notato a terra. La giovane, dopo un volo di 16 piani, era in condizioni disperate. Sul posto si sono precipitati i sanitari che l’hanno trasportata in codice rosso in ospedale, ma la giovane è morta poco dopo. Subito sono partite le indagini, affidate ai Carabinieri di Vimercate, che stanno tentando di ricostruire esattamente cosa sia successo in quell’appartamento. Al momento sembra non sia esclusa alcuna ipotesi.

