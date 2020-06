Non ce l’ha fatta la ragazza precipitata quest’oggi dalle Torri di Vimercate. La 19enne è caduta dal 16esimo piano in circostanze ancora da chiarire.

Residente nel lecchese

La giovane, residente nel lecchese, è precipitata dal 16esimo piano dopo aver trascorso una notte al residence “Cosmo” presso le Torri di Vimercate. La 19enne aveva dormito a Vimercate con un coetaneo anche lui residente nel lecchese. Immediati i soccorsi, che tuttavia non sono stati sufficienti per salvarle la vita. La 19enne è scomparsa una volta arrivata all’ospedale di Vimercate. Ancora ignote le cause della tragedia. Su quanto accaduto questo pomeriggio indagano ora i Carabinieri di Vimercate.

