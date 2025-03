A Seregno dissequestrato lo studio dentistico a distanza di quindici giorni dal provvedimento eseguito dai Nas dei Carabinieri di Milano.

Dissequestrato lo studio dentistico

L’autorità giudiziaria ha accolto la richiesta avanzata dal titolare dell'ambulatorio, che i militari dell'Arma avevano trovato in studio mentre curava una paziente pur avendo la sola qualifica di assistente alla poltrona e non di odontoiatra. La cliente era arrivata per un fastidio alla bocca. Il dissequestro risale al pomeriggio di venerdì 7 marzo e questa settimana l’attività del centro odontoiatrico è ripresa regolarmente da martedì.

Il titolare ringrazia le forze dell'ordine

Soddisfazione è stata espressa dal titolare 55enne, nato e cresciuto a Santa Valeria e residente nel comasco. Contattato dal Giornale di Seregno, il professionista che opera da molti anni nel settore ha espresso "sincera gratitudine alle forze dell’ordine per il loro impegno costante, svolto con rigore e professionalità".

Un pensiero alla clientela

Il 55enne ha anche ringraziato i clienti per "il loro sostegno e la fiducia riposta in noi, che sono il motore che ci spinge a crescere e migliorare continuamente nella nostra professione". Il professionista, infine, ha sottolineato "l’evoluzione dello studio nel corso degli anni, con medici altamente qualificati e professionisti specializzati oltre alle più avanzate attrezzature tecnologiche".