Distribuzione mascherine Vimercate: dove ritirarle oggi, mercoledì 8 aprile

E’ iniziata la distribuzione delle mascherine nel comune di Vimercate e nelle sue frazioni, da parte della Protezione civile e di Avps.

La prima tranche che è stata consegnata ieri, martedì 7 aprile, e proseguirà oggi in diversi punti della città.

L’Amministrazione comunale invita a le famiglie che ne sono sprovviste a ritirare i dispositivi di protezione individuale. Nei prossimi giorni arriveranno altre mascherine acquistate con attraverso le donazioni arrivate nelle ultime settimane.

Da ricordare

Tre le cose importanti sottolineate dal Comune:

– Le mascherine, una per famiglia, servono per chi non ne ha, non sottraetele a chi ne ha bisogno;

– avere la mascherina non significa che possiamo uscire. Si esce con la mascherina solo nei casi di estrema necessità.

– deve presentarsi una sola persona per famiglia. Se un vostro vicino anziano vi chiede di prendere la mascherina per lui potete farlo, vi chiediamo collaborazione e soprattutto correttezza. Se una persona non può uscire di casa, la mascherina non serve.

La distribuzione oggi, mercoledì 8 aprile:

MERCOLEDI’ 8 APRILE le mascherine verranno distribuite dalle 11.00 alle 12.30

– Vimercate, in piazza Marconi

– Vimercate, in via del Molinetto (parcheggio UNES)

– Velasca, in piazza Giordano Bruno

– Oreno, in via Gramsci nel parcheggio delle poste

– Ruginello in via don Lualdi nei pressi della farmacia

La distribuzione sarà curata da AVPS e Protezione Civile ed un solo componente per famiglia è autorizzato a recarsi al ritiro per prelevare la mascherina. E’ fondamentale tenere le distanze ed una fila ordinata e ben distanziata in caso di attesa per il ritiro e di proteggere naso e bocca con quello che avete a disposizione.

