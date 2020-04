Vimercate, iniziata la distribuzione delle mascherine ai cittadini FOTO

E’ iniziata questa mattina, martedì 7 aprile 2020, come da programma la distribuzione delle mascherine ai cittadini, coordinata dalla Protezione Civile Comunale e dall’AVPS Vimercate.

Vimercate, iniziata la distribuzione delle mascherine ai cittadini

La consegna è avvenuta senza intoppi, non si sono create code e assembramenti e i cittadini, che ringraziamo, hanno collaborato al mantenimento delle distanze.

A Oreno, nel punto di piazza San Michele sono state distribuite 300 mascherine, 110 in via Pasteur mentre nel terzo punto di distribuzione sempre di Oreno, in via Gramsci, sono state distribuite 300 mascherine.

A Velasca, in piazza G. Bruno, sono state consegnate 225 mascherine

La distribuzione sa proseguendo anche nel pomeriggio di oggi (fino alle 16.30) a Ruginello in via Don Lualdi, nel parcheggio della Farmacia, e a Vimercate, in 3 punti: via del Molinetto, nel parcheggio del supermercato (Vimercate nord); piazza Giovanni Paolo II, nei pressi della libreria Il Gabbiano (Vimercate centro); via Cremagnani – Via Galilei, nei pressi della casetta dell'Acqua (Vimercate sud), per poi concludersi domani. Subito chi ha più bisogno Vi ricordiamo che questa prima "due giorni di distribuzione" è stata pensata per poter raggiungere subito le famiglie che non hanno nemmeno una mascherina e ne hanno la necessità immediata. Nei prossimi giorni l'Amministrazione Comunale e AVPS acquisteranno autonomamente altre mascherine e si organizzerà una distribuzione più capillare.