Dito tranciato, nuovo infortunio alla Stmicroelectronics

Agrate Brianza

Secondo grave incidente in pochi giorni nello stabilimento della multinazionale.

Il macchinario su cui stava facendo manutenzione gli ha agganciato un dito e glielo ha tranciato di netto.

Un uomo di 56 anni

Un altro grave incidente si è registrato ieri, venerdì 20 maggio, nello stabilimento Stmicroelectronics di Agrate Brianza. Coinvolto un uomo di 56 anni.

L'incidente di alcuni giorni fa

Si tratta del secondo grave infortunio nel giro di pochi giorni. Giovedì della scorsa settimana un giovane elettricista di una ditta esterna, che stava lavorando all’interno del cantiere per la realizzazione del reparto "R3", era stato colpito da una potente scarica elettrica e poi investito al volto da una fiammata. Ricoverato in codice rosso, è ancora in gravi condizioni.

La dinamica del nuovo infortunio

L’infortunio di ieri, venerdì, ha invece colpito un dipendente interno della multinazionale. E’ accaduto poco dopo le 13.30. Secondo quanto è stato ricostruito, il 56enne stava lavorando alla manutenzione di un macchinario quando, forse a causa di una sua distrazione, le cinghie dentate gli hanno agganciato il dito di una mano, tranciandolo di netto. A dare l’allarme sono stati i colleghi. Nel giro di pochi minuti sul posto si sono portate un ambulanza in codice giallo e una pattuglia della Polizia locale. L’uomo è stato trasferito al San Gerardo dove è stato ricoverato. Nel frattempo gli agenti della Locale hanno ricostruito la dinamica.