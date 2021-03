Divieto di fumo nei parchi: a Brugherio arriva il primo “sì” all’unanimità. Approvata una mozione presentata dalla Lega: ora si lavorerà per preparare un regolamento.

Divieto di fumo nei parchi: c’è il primo sì “di massa”

I fumatori dovranno mettersi l’anima in pace. Dove non arriva il buonsenso, ci penserà un regolamento comunale ad hoc, che sancirà il divieto di fumo nei parchi pubblici e nei giardini. Soprattutto nelle aree con giochi per bambini. Lunedì 1 marzo 2021 il Consiglio comunale di Brugherio ha approvato all’unanimità una mozione illustrata dal capogruppo leghista Stefano Manzoni. L’obiettivo è di convocare la Commissione Regolamenti per iniziare lavorare su un un elenco di luoghi pubblici all’aperto dove bandire il fumo di sigaretta.

Tutti d’accordo, si inizia a lavorare sul regolamento

Il sindaco Marco Troiano (centrosinistra) ha definito “interessante questo metodo di lavoro, non preimpostato – ha sottolineato – Ragioneremo assieme, maggioranza e opposizione, per formulare un principio che poi non dovrà rimanere solo sulla carta”. Per Manzoni, il divieto di fumo non è solo una questione di salute, pensando al fumo passivo che bambini e mamme in gravidanza sono costretti ad aspirare. C’è anche il tema ambientale, con i mozziconi (non degradabili) spesso gettati per terra o lanciati dentro i tombini.

Si potrebbe andare anche oltre i giardinetti pubblici

E chissà che quello di Brugherio non arrivi a strizzare l’occhio al severo Regolamento per la qualità dell’aria di Milano, che ha detto stop al fumo anche alle pensiline dei mezzi pubblici e comunque all’aperto se sono presenti altre persone entro i dieci metri di distanza.

Un divieto già realtà a Vimercate

Il divieto di fumo nei parchi è un provvedimento già in vigore da un anno a Vimercate. Era il 19 febbraio 2020 quando entrava in vigore l’ordinanza firmata dal primo cittadino 5 Stelle di Vimercate Francesco Sartini che vieta ancora oggi il fumo in tutti i parchi e le aree verdi della città.

La sanzione per chi non rispetta il divieto di fumo vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.