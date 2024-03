Domani a Nova Milanese le esequie di Giacomo Lissoni. Alle 15 di martedì 19 marzo in chiesa sant'Antonino l'ultimo saluto al 23enne morto in un incidente a Biassono

Il funerale del giovane motociclista

Saranno celebrate domani, martedì 19 marzo, a Nova Milanese le esequie di Giacomo Lissoni. L'ultimo saluto al 23enne morto mercoledì scorso in un incidente a Biassono sarà accolto alle 15 in chiesa parrocchiale Sant'Antonino Martire. In questi giorni di profondo dolore, l'intera comunità novese, sconvolta per la tragedia, si è stretta ai famigliari e agli amici del giovane concittadino in un commosso abbraccio.

L'incidente a Biassono

L'incidente è avvenuto mercoledì scorso intorno alle 14.30 in via al Parco a Biassono. Secondo quanto è stato possibile ricostruire l'auto condotta da una donna di 36 anni e la moto su cui viaggiava il 23enne si sarebbero scontrate. Un impatto molto violento che purtroppo ha procurato gravissime ferite al giovane. Immediatamente è stato trasportato in ospedale con le manovre di rianimazione in corso, purtroppo però ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano.