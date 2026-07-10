Domani i funerali del giussanese travolto in bicicletta a Sovico

Antonio Fumagalli 53 anni stava andando al lavoro quando è stato investito da un'auto

Sono stati fissati per domani pomeriggio, 11 luglio a Robbiano frazione di Giussano i funerali di Antonio Fumagalli, vittima di un incidente in bici a Sovico.

Cordoglio a Robbiano

Cordoglio a Robbiano, frazione di Giussano, per la scomparsa di Antonio Fumagalli, 53 anni, vittima di un incidente in bicicletta a Sovico, lungo il viadotto della Sp6 che porta a Macherio. Il giussanese che viveva con il padre in via Don Gnocchi, giovedì 9 luglio, è stato travolto da un’auto condotta da un 48enne di Monza che pare avesse dei problemi psichici. L’automobilista avrebbe riferito ai carabinieri , che sono intervenuti subito dopo l’incidente, di assumere abitualmente psicofarmaci.

L’incidente

Fumagalli stava andando a lavoro in bic quella mattina e lungo la strada è stato urtato da una Toyota Yaris che l’ha preso frontalmente, facendolo volare in un fossato. Da quanto è stato possibile ricostruire l’automobilista avrebbero perso il controllo della macchina, cambiando all’improvviso la traiettoria e invadendo la corsia opposta al suo senso di marcia. Nei confronti di quest’ultimo, indagato a piede libero per omicidio stradale, sono stati disposti anche test per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti. I rilievi del caso sono affidati ai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile dai carabinieri della compagnia di Monza.

La corsa in ospedale

Il giussanese è stato portato d’urgenza in codice rosso al San Gerardo di Monza, in condizioni gravissime. E’ arrivato in ospedale in fin di vita e poco dopo è deceduto a causa della gravità dei traumi riportati.

I funerali

L’ultimo saluto a Fumagalli, originario con la famiglia del rione San Gian, si svolgerà domani , sabato 11 luglio, alle 15 nella chiesa di Robbiano. A dargli l’addio, oltre al padre Luigi e la sorella Maria Assunta, molti amici e conoscenti della frazione.